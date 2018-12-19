Дарья Мороз стала обладательницей квартиры в Москве

Актриса занимается ремонтом в новых апартаментах.

Звезда множества российских фильмов и сериалов Дарья Мороз в этом году развелась с мужем. С Константином Богомоловым она прожила восемь лет. У них подрастает дочь Анна. Еще в начале года поклонники начали замечать, что влюбленные стали реже публиковать совместные фотографии, а затем слухи о проблемах в их семье подтвердились. Однако бывшие супруги сохранили теплые отношения. Они с удовольствием встречаются и вместе отмечают праздники.

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Мороз, пережив развод, приступила к ремонту в новой квартире в Москве. На днях она показала свои апартаменты, в которых полным ходом идут отделочные работы. В соцсети актриса поделилась снимком, на котором вместе с дочерью позирует в строительных касках. Они заглянули в квартиру и проверили, как идет ремонт. По словам Дарьи, ее наследница одобрила свою будущую комнату. В беседе с подписчиками актриса призналась, что хотела переехать в новое жилище к Новому году, но это получится сделать только к марту. Она отметила, что выбрала район рядом со школой Анны, чтобы девочка могла добираться на учебу без пробок.

Поклонники поздравили Мороз со скорым новосельем. Они уверены, что все хлопоты с квартирой скоро закончатся и актриса сможет насладиться семейной идиллией вместе с дочкой. Добавим, что жилье артистка приобрела еще два года назад, но получила ключи от квартиры лишь этой осенью. Дарья с нетерпением ждет дня, когда переедет.