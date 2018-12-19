Памела Андерсон обратилась к Путину с просьбой по «китовой тюрьме»

Известная актриса и модель попросила разобраться с содержанием в неволе белуг и касаток в Приморье.

Памела Андерсон, сделав успешную карьеру в мире моды и в кино, с головой окунулась в благотворительность. Будучи вегетарианкой, она активно защищает права животных, яростно осуждает коллег, которые едят мясо и носят меха, а недавно в поле ее зрения попали и морские обитатели. Пэм вступила в Общество охраны морской фауны.

51-летнюю голливудскую звезду озаботили новости из Приморья, где в бухте Средняя недалеко от Находки, по данным активистов, в неволе содержатся касатки и белуги, отловленные и приготовленные для продажи в океанариумы Китая. Она направила в адрес президента России просьбу о помощи этим животным. Обращение на английском и русском языках появилось также на сайте фонда Памелы.

«Надеюсь, что этих замечательных животных скоро выпустят из «китовой тюрьмы» на волю, а этот жестокий вид бизнеса уйдет в историю», — написала она.

Ранее Андерсон встречалась в Кремле со специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым. Она попросила его оказать помощь в создании морских охраняемых районов в Южном океане. Актриса отметила, что Иванов оставил у нее хорошее впечатление и внес вклад в восстановление популяции амурского леопарда. Три года назад Пэм участвовала в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, где выступила как эксперт по вопросам охраны природы. Актриса не раз заявляла, что не разделяет русофобию, которая благодаря усилиям властей царит в американском обществе. Она отметила, что в США это уже «фишка – обвинять во всем Россию».

«Я люблю Россию и рада видеть и слышать, что мои письма и обращения всегда услышаны», — призналась актриса, заявив, что ей очень хотелось бы снова посетить нашу страну.

Как сообщил Дмитрий Песков, президент пока не ознакомился с обращением Андерсон по поводу «китовой тюрьмы». Однако власти наслышаны об этой проблеме. Новоизбранному губернатору Приморского края поручено разобраться в ситуации. В то же время он констатировал, что по законодательству у нас не запрещен вылов китов и белуг с целью продажи в океанариумы. Также известно, что председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов уже обратился по этому поводу в прокуратуру.