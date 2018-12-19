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Татьяна Навка отметила профессиональные качества Филиппа Киркорова

Татьяна Навка отметила профессиональные качества Филиппа Киркорова Татьяна Навка и Филипп Киркоров / фото: globallook.com
Фигуристка считает, что поп-король – человек с неуемной энергией.

Известная фигуристка Татьяна Навка готовится к премьере своего мюзикла на льду «Аленький цветочек». Зрители смогут увидеть представление с 25 декабря по 8 января. На своей страничке в социальной сети Instagram она рассказала, что жениха будет озвучивать поп-король российской эстрады Филипп Киркоров, которого она считает обладателем яркой харизмы и шикарного голоса.

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«Каждый раз, работая с тобой, убеждаюсь в твоем безусловном профессионализме, неуемной энергии и шикарном чувстве юмора! Спасибо, дорогой мой, за плодотворное сотрудничество и великолепную работу!» — заявила Навка.

«Дайте дорогу молодым талантам! Оккупировали телевидение и эстраду, противно смотреть! Одни и те же лица!», «Филипп поет великолепно, но для сказки его голос не подходит. Это, конечно, на мой взгляд», «А мне очень хотелось бы побывать на таком празднике!» — заметили в комментариях поклонники.

Тэги:
"Аленький цветочек"Татьяна НавкаФилипп Киркоров

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Татьяна Навка отметила профессиональные качества Филиппа Киркорова
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