Татьяна Навка отметила профессиональные качества Филиппа Киркорова

Фигуристка считает, что поп-король – человек с неуемной энергией.

Известная фигуристка Татьяна Навка готовится к премьере своего мюзикла на льду «Аленький цветочек». Зрители смогут увидеть представление с 25 декабря по 8 января. На своей страничке в социальной сети Instagram она рассказала, что жениха будет озвучивать поп-король российской эстрады Филипп Киркоров, которого она считает обладателем яркой харизмы и шикарного голоса.

больше по теме Навка вспомнила, как получила от партнёра по фигурному катанию в лицо тортом Спортсменка не стала терпеть такой наглости и запустила его обратно.

«Каждый раз, работая с тобой, убеждаюсь в твоем безусловном профессионализме, неуемной энергии и шикарном чувстве юмора! Спасибо, дорогой мой, за плодотворное сотрудничество и великолепную работу!» — заявила Навка.

«Дайте дорогу молодым талантам! Оккупировали телевидение и эстраду, противно смотреть! Одни и те же лица!», «Филипп поет великолепно, но для сказки его голос не подходит. Это, конечно, на мой взгляд», «А мне очень хотелось бы побывать на таком празднике!» — заметили в комментариях поклонники.