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Ида Галич рассказала о чувствах Элджея к Насте Ивлеевой

Ида Галич рассказала о чувствах Элджея к Насте Ивлеевой Ида Галич. фото: instagram.com/galichida/
YouTube-блогер опровергла слухи о том, что собирается отбить возлюбленного у своей подруги.

Ведущая «Орла и Решки» Настя Ивлеева не так давно перестала скрывать свой роман с рэпером Элджеем. Они не часто выходят в свет вместе, но иногда делятся романтичными снимками. Несколько недель назад телеведущая опубликовала фото, на котором целуется со своим возлюбленным. Одни поклонники восхищаются парой, а другие считают, что Насте нужен более подходящий мужчина. Они сомневаются, что рэпер будет верен своей избраннице.

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Как известно, этим летом у передачи «Орел и Решка» появилась еще одна ведущая — Ида Галич. YouTube-блогер тесно общается со своей коллегой. Подруга Ивлеевой в одном из своих роликов примерила необычные линзы, как у Элджея. Поступок девушки спровоцировал слухи о том, что она хочет отбить бойфренда у Насти. Накануне телеведущая опровергла домыслы общественности. «Ложь. Вообще, никогда никого не уводила. Вы видели Настю? Там даже если захочешь, пойдешь лесом. Плюс он ее очень любит и даже ради линз никогда не уйдет», — высказалась Галич в stories соцсети Instagram.

Ответ девушки оказался убедительным. Больше поклонники не терзают ее вопросами о чувствах Элджея к Ивлеевой. Напомним, что сама Ида замужем. Недавно она рассказала, как планирует отметить Новый год. По ее словам, обычно в этот праздник она с мужем Аланом отправляется во Владикавказ и в образах Снегурочки и Деда Мороза они наведываются к родителям. Однако телеведущая не исключает, что согласится на подработку, так как ей нужно выплачивать ипотеку.

 

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Ида Галич рассказала о чувствах Элджея к Насте Ивлеевой
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