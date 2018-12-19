Галина Волчек вспомнила, как разрыдалась на дебютном спектакле Орбакайте

Выдающаяся актриса и режиссер призналась, что никогда не испытывала столь сильных эмоций в родном «Современнике».

19 декабря выдающейся актрисе и режиссеру Галине Волчек исполнилось 85 лет. С юбилеем руководителя театра «Современник» поздравил Владимир Путин. Президент отметил беззаветное служение артистки отечественной культуре, ее огромный вклад в театральное искусство, ее любовь к своему призванию и, конечно, зрителям.

Накануне Галина Борисовна дала интервью, в котором поделилась размышлениями о самом важном в своей жизни – работе. В частности, артистка вспомнила, какие сильные эмоции испытала на спектакле «Двое на качелях», с которого когда-то начался ее путь как режиссера. С постановкой Уильяма Гибсона Волчек дебютировала в далеком 1962 году. Десятилетиями спектакль пользовался у зрителей неизменным успехом, а минувшим летом главную роль в нем исполнила Кристина Орбакайте.

Галина Волчек отмечает, что всегда называла гениальным фильм «Чучело», в котором старшая дочь Аллы Пугачевой сыграла, будучи совсем юной. Влюбившись в эту картину с первого же просмотра, режиссер с годами хорошо узнала как дочь Аллы Борисовны, так и саму Примадонну. Поэтому, когда настало время задействовать в постановке «Двое на качелях» новую актрису, выбор пал именно на Орбакайте.

«Я понимала, что заменить Чулпан Хаматову не просто трудно, что это очень тяжело. И вот меня ткнуло просто в «Чучело»! И я рискнула, и никогда об этом не пожалела, никогда», – говорит Волчек.

Галина Борисовна призналась: она не знала, как воспримет коллектив театра никогда не игравшую на большой сцене Кристину. Но за каких-то четыре дня дебютантка успела понравиться буквально всем: от артистов до гримеров и рабочих. Певица упорно репетировала, трудилась, вкладывая в роль всю себя, хотя никто не отменял ее гастролей и плотного рабочего графика в шоу-бизнесе. В итоге со своей задачей Орбакайте справилась блестяще.

«Наступил момент, когда я пришла на прогон, посмотрела и вдруг… Я разрыдалась, – вспоминает Волчек. – Да, я тогда обрыдалась. Но у себя в театре я не плакала никогда». Как отмечает газета «Коммерсантъ», на дебютном спектакле Кристины Орбакайте присутствовала и ее звездная мать. Правда, по настоянию дочери ее пришлось посадить не в первый ряд, а в ложу за занавеску, чтобы Примадонна не смущала зрителей.