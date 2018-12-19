Лолита отказалась платить за капитальный ремонт своего дома 260 тысяч рублей

Певица считает, что сумма завышена в несколько раз.

Популярная российская певица Лолита стала злостным неплательщиком по коммунальным платежам. Она задолжала 260 тысяч рублей. Эти деньги должны пойти на капитальный ремонт дома, в котором проживает звезда. Самое интересное, что капитальный ремонт запланирован на 2041 год. Певица считает, что ей будет достаточно проблематично дожить до этих счастливых времен. Кроме того, она уверена, что сумма платежей завышена в несколько раз. Кто-то просто гребет лопатой деньги в свой карман. Звезда считает, что это несправедливо.

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Лолита на своей страничке в социальной сети Instagram отметила, что вообще-то она мечтала войти в Новый год без долгов. Однако эта сумма теперь какое-то время будет давить на нее мертвым грузом. Сама она собирается добиваться правды в суде.

Отметим, что Лолита уже не в первый раз вступает в «коммунальные войны». В 2012 году она судилась с одним из ТСЖ. С исполнительницы требовали оплату долга за квартиру. Тогда суд она выиграла. В своей победе она не сомневается и в этот раз.