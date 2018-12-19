Спустя пятнадцать лет разлуки отец Риты Дакоты пришел на концерт дочери

Ранее в одном из своих интервью бывшая супруга Влада Соколовского призналась, что еще в детстве ей очень не хватало внимания со стороны отца.

Еще в августе стало известно о том, что выпускница «Фабрики звезд» Рита Дакота намерена подать на развод с певцом Владом Соколовским. Позже выяснилось, что 28-летняя исполнительница заподозрила супруга в неверности. В прессе писали о том, что муж Риты Дакоты крутил романы за ее спиной, а сама девушка даже не догадывалась о похождениях своего возлюбленного — разумеется, до поры до времени. При этом сам Соколовский никак не комментировал взаимоотношения с Дакотой. Бывшие супруги пришли к мирному соглашению: дочка Мия осталась с мамой, которой родители отписали их квартиру, а бизнес певица передала экс-супругу. Влад старается как можно чаще видеться с дочкой, пока встречи проходят без участия мамы. В окружении исполнительницы заверили, что Дакота слишком остро реагирует на присутствие бывшего мужа на фоне всего случившегося. При этом им удалось найти компромисс в общении ради будущего их общей дочери.

В одном из своих интервью Рита Дакота призналась, что ей всегда не хватало внимания и заботы со стороны самого близкого человека — ее отца. Певица не скрывает, что мужчина пристрастился к алкогольным напиткам и из-за пагубных привычек практически не интересовался тем, что происходит в жизни домочадцев.

Однако, несмотря на свои детские обиды и переживания, Дакота пригласила отца на свой концерт в Минске. Спустя пятнадцать лет разлуки певицы увиделась с близким ей человеком, смогла пообщаться с отцом, признавшись, что уже давно простила ему все то, что так больно ранило девушку в подростковом возрасте, пишет Super.ru.