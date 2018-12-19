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Дана Борисова отстояла право дочери жить с ней и взыскала алименты с бывшего возлюбленного

Дана Борисова отстояла право дочери жить с ней и взыскала алименты с бывшего возлюбленного Дана Борисова с дочерью Полиной. Фото: Фролов Михаил, архив "КП"
Телеведущая выиграла суд. Теперь наследница живет с ней на законных основаниях.

В прошлом году Дана Борисова провела четыре месяца в реабилитационном центре в Таиланде, где лечилась от алкогольной и наркотической зависимостей. Недавно телеведущая отметила полтора года трезвости. Дана продала квартиру, которая была у нее связана с плохими воспоминаниями, и обустроила новое жилье. Некоторое время назад она призналась, что ее дочь Полина живет с ней незаконно. Дело в том, что, пока телеведущая находилась на лечении, ее бывший фактический супруг Максим Аксенов присматривал за ребенком. Он лишил Дану родительских прав и с помощью суда обязал ее выплачивать алименты.

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В ноябре прошлого года Борисова подала иск, в котором просила, чтобы ей вернули опеку над дочерью, а также обязали ее бывшего мужа выплачивать алименты. Однако иск был закрыт, поэтому не так давно ей пришлось снова обратиться в суд. Девушка отмечала, что Аксенов не появляется в жизни девочки и не общается с ней. 19 декабря стало известно, что телеведущей удалось выиграть суд. Адвокат Даны Сергей Афанасьев поделился радостной новостью. «Полностью были удовлетворены наши требования. Место жительства ребенка установлено с матерью и отменено взыскание алиментов с Даны и взысканы алименты с отца ребенка», — рассказал юрист.

Сама Борисова призналась, что подписала с бывшим супругом мировое соглашение. Теперь Максим будет ежемесячно переводить телеведущей деньги на содержание ребенка в размере 15 тысяч рублей. По словам девушки, это прожиточный минимум, который может выплачивать ее экс-муж. Подробности произошедшего Дана обсуждать отказалась, об этом сообщает канал 360. Напомним, что несколько недель назад телеведущая всерьез озаботилась поиском жениха. Она даже побывала на передаче «Давай поженимся!». Один из кандидатов ей приглянулся. На днях она сходила с ним на свидание. Борисова пока предпочитает хранить имя избранника в тайне.

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Дана Борисова отстояла право дочери жить с ней и взыскала алименты с бывшего возлюбленного
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