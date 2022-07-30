48-летняя Алферова честно показала неидеальную фигуру в купальнике

Чтобы выглядеть привлекательно, вовсе не обязательно быть идеальной – этот факт на деле доказала 48-летняя актриса Ксения Алферова.

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В своем телеграме она разместила фотографию в бикини из Турции, даже не пытаясь встать в эффектную позу, которая бы спрятала живот и другие рельефы. Напротив, артистка наклонилась, выделив в общем-то скромный объем в области талии.

И явно звезда не стала выглядеть плохо – просто естественно и мило! Фолловеры похвалили Ксению Алферову за отличный внешний вид.