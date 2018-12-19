Почти 70% безработных россиян готовят новогодние подарки своим родственникам

Такими данными поделились специалисты сервиса SuperJob.

В преддверии Нового год портал SuperJob провел социологический опрос среди россиян, находящихся в настоящее время в поисках работы. Исследователи интересовались, кому намерены дарить подарки пользователи их ресурса, и сколько денег на праздничные презенты они готовы потратить.

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Как выяснилось, наши безработные соотечественники довольно щедры. Так 69 процентов респондентов ответили, что готовят подарки для родственников. В среднем на это участники опроса готовы потратить 4,7 тысячи рублей. Женам или мужьям намерены сделать сюрприз 38 процентов участников опроса. На покупку презента своем вторым половинам опрошенные заложил в своем бюджете примерно 4,3 тысяч рублей. 13 процентов не обойдут стороной в этом вопросе и себя, и планируют приобрести покупку не дороже 4,5 тысяч рублей.

При этом 23 процента респондентов собираются сделать подарки друзьям и готовы выложить за это 3,7 тысяч рублей. А 16 процентов участников исследования в этом году не собирают дарить подарков вовсе, пишет РИА Новости.