Почти 70% безработных россиян готовят новогодние подарки своим родственникам
Такими данными поделились специалисты сервиса SuperJob.
В преддверии Нового год портал SuperJob провел социологический опрос среди россиян, находящихся в настоящее время в поисках работы. Исследователи интересовались, кому намерены дарить подарки пользователи их ресурса, и сколько денег на праздничные презенты они готовы потратить.
При этом 23 процента респондентов собираются сделать подарки друзьям и готовы выложить за это 3,7 тысяч рублей. А 16 процентов участников исследования в этом году не собирают дарить подарков вовсе, пишет РИА Новости.
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