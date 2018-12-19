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«Чтобы в кино восторжествовала правда»: Гоша Куценко рассказал о фильме «Балканский рубеж»

«Чтобы в кино восторжествовала правда»: Гоша Куценко рассказал о фильме «Балканский рубеж» Фото: globallook
Новая картина, в которой снялся актер, рассказывает о трагических событиях в Югославии.

Как известно, актер Гоша Куценко принял участие в съемках фильма «Балканский рубеж», в котором ему досталась роль командира отряда российского спецназа, совершившего марш-бросок на Приштину. Тема югославских событий в мировом кинематографе не новая. Однако, как отмечает артист, сербов в нем представили обыкновенными бандитами.

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Участникам картины «Балканский рубеж» хотелось бы, что в кино наконец-то восторжествовала правда. Артист отмечает, что они постарались рассказать правду, о которой специально умалчивается. Потому далеко не всеми новый фильм будет встречен благожелательно.

По словам звезды, для него важно, чтобы в нашей стране были люди, которыми мы могли бы гордиться. Ведь в целом, картина посвящена тем, кто воюет, пока все остальные наслаждаются жизнью, пишут «Известия».

Тэги:
"Балканский рубеж"Гоша Куценкопремьера

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«Чтобы в кино восторжествовала правда»: Гоша Куценко рассказал о фильме «Балканский рубеж»
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