Юрий Соломин рассказал о долгой болезни Олега Мартьянова
Артист скончался на 67-м году жизни 18 декабря.
Журналистам удалось получить совсем небольшой комментарий худрука Малого театра Юрия Соломина относительно смерти 18 декабря одного из актеров театра — Олега Мартьянова. Юрий Мефодьевич отметил, что артист очень долго болел и всегда жалко, когда человек уходит из жизни. «Больше сказать ничего не могу», — сказал художественный руководитель корреспондентам РЕН ТВ.
, за всю многолетнюю артистическую карьеру, Малый театр оставался для Олега Мартьянова единственным, где он работал. В кино актер практически не снимался, отдавая предпочтение участием в спектаклях и записью многочисленных аудиокниг.
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