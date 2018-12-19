НОВОСТИ

Юрий Соломин рассказал о долгой болезни Олега Мартьянова

Юрий Соломин рассказал о долгой болезни Олега Мартьянова Источник: globallookpress.com
Артист скончался на 67-м году жизни 18 декабря.

Журналистам удалось получить совсем небольшой комментарий худрука Малого театра Юрия Соломина относительно смерти 18 декабря одного из актеров театра — Олега Мартьянова. Юрий Мефодьевич отметил, что артист очень долго болел и всегда жалко, когда человек уходит из жизни. «Больше сказать ничего не могу», — сказал художественный руководитель корреспондентам РЕН ТВ.

больше по теме
Юрий Соломин рассказал о зависти к успеху своего младшего брата ВиталияСегодня гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» стал известный советский актер Юрий Соломин.
Напомним, за всю многолетнюю артистическую карьеру, Малый театр оставался для Олега Мартьянова единственным, где он работал. В кино актер практически не снимался, отдавая предпочтение участием в спектаклях и записью многочисленных аудиокниг.

Тэги:
Малый театрОлег МартьяновЮрий Соломин

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юрий Соломин рассказал о долгой болезни Олега Мартьянова
Интересно?
Поделись с друзьями: