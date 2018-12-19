Юрий Соломин рассказал о долгой болезни Олега Мартьянова

Артист скончался на 67-м году жизни 18 декабря.

Журналистам удалось получить совсем небольшой комментарий худрука Малого театра Юрия Соломина относительно смерти 18 декабря одного из актеров театра — Олега Мартьянова. Юрий Мефодьевич отметил, что артист очень долго болел и всегда жалко, когда человек уходит из жизни. «Больше сказать ничего не могу», — сказал художественный руководитель корреспондентам РЕН ТВ.