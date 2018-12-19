Под картиной «Колхозница» Петрова-Водкина специалисты обнаружили портрет Пушкина

Считалось, что художнику не понравился портрет поэта, и он уничтожил его.

Представители Русского музея на своей странице в Twitter важной новостью, которая имеет высокое художественное значение. Под произведением «Колхозницы». Эскиз. 1937–1939 годы специалисты технологического отдела музея нашли портрет писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина, которого до последнего времени считали утраченным.

Дело в том, что принято считать полотно с Александром Пушкиным Кузьме Петрову-Водкину не понравилось, и художник просто уничтожил его. Как признается завотделом музея Сергей Сирро, рассмотреть предыдущее полотно можно не вооруженным глазом. Но использование спецаппаратуы позволило экспертам установить, кто именно нарисован под верхним слоем краски.