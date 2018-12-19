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Под картиной «Колхозница» Петрова-Водкина специалисты обнаружили портрет Пушкина

Под картиной «Колхозница» Петрова-Водкина специалисты обнаружили портрет Пушкина Фото: Страница Русского музея в Twitter
Считалось, что художнику не понравился портрет поэта, и он уничтожил его.

Представители Русского музея на своей странице в Twitter важной новостью, которая имеет высокое художественное значение. Под произведением «Колхозницы». Эскиз. 1937–1939 годы специалисты технологического отдела музея нашли портрет писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина, которого до последнего времени считали утраченным.

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Дело в том, что принято считать полотно с Александром Пушкиным Кузьме Петрову-Водкину не понравилось, и художник просто уничтожил его. Как признается завотделом музея Сергей Сирро, рассмотреть предыдущее полотно можно не вооруженным глазом. Но использование спецаппаратуы позволило экспертам установить, кто именно нарисован под верхним слоем краски.

Тэги:
Петров-ВодкинПушкинРусский музей

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Под картиной «Колхозница» Петрова-Водкина специалисты обнаружили портрет Пушкина
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