Под картиной «Колхозница» Петрова-Водкина специалисты обнаружили портрет Пушкина
Считалось, что художнику не понравился портрет поэта, и он уничтожил его.
Представители Русского музея на своей странице в Twitter важной новостью, которая имеет высокое художественное значение. Под произведением «Колхозницы». Эскиз. 1937–1939 годы специалисты технологического отдела музея нашли портрет писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина, которого до последнего времени считали утраченным.
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