«Это монстр, хотя и с добрым лицом»: Запашный рассказал, почему он против Цирка дю Солей в России

Ранее руководитель Большого Московского цирка рассказал о сложившейся ситуации Владимиру Путину.

Настоящим скандалом обернулось обращение Эдгара Запашного к президенту страны с призывом помочь не пустить в страну «Цирк дю Солей». Журналисты попытались разобраться неужели проблема присутствия знаменитого цирка действительно настолько велика, что потребовала вмешательства первого лица страны.

Гендиректор «Цирка дю Солей» в России Наталья Романова недоумевает, почему у Эдгара Запашного столько эмоций поводу строительства нового концертного зала, в котором будет выступать труппа прославленного канадского цирка. Ведь последние 10 лет российские цирковые труппы и канадские выступали вместе в разных местах. Романова подчеркивает, что речь идет исключительно о строительстве современно оборудованного зала, а не стационарного театра, который строится для Цирк дю Солей.

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Сам же руководитель Большого Московского цирка недоумевает, почему он оказался вруном, оперевшись на информацию, которую с 2010 года публиковали СМИ. Кроме того, Эдгар Запашный отметил, что дю Солей замахиваются не только на русский цирк, приведя в качестве примера выступление канадского цирка на Универсиаде в Канаде. Эдгар Запашный подчеркивает, что трудно представить масштаб трагедии, если дю Солей в России прирастет и собственной базой.

При этом, по словам представителя цирковой династии, после общения с президентом, слова признательности ему высказал один из агентов по фигурному катанию. Он отметил, что авторы ледовых шоу в России тоже бьют тревогу из-за опасений, что дю Солей поглотят их программы, как это уже произошло в США.

«Думаю, многие мои коллеги меня поддержат, потому что понимают — это монстр, хоть и с добрым лицом», — подчеркивает Эдгар Запашный, пишет кр.ru.