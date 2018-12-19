Умер заслуженный артист России Олег Мартьянов

О причинах смерти актера Малого театра не сообщается.

18 декабря в Москве на 67-году жизни скончался один из талантливых актеров Малого театра, заслуженный артист России Олег Мартьянов. Об этом сообщается на официальном сайте театра. После окончания Щепкинского училища молодым артистом он пришел в Малый театр и больше никогда за всю свою творческую карьеру, а это ни много, ни мало, 45 лет, не менял места работы.

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За эти годы Олег Сергеевич сыграл на сцене не одну роль. Театральная публика помнит его по ролям Константина в «Детях Ванюшина», Правдина в «Недоросле» и многих других. В кино актер сыграл совсем мало ролей, зато его голос хорошо известен любителям аудиокниг. Так, среди произведений, которые читал мастер, есть «Князь Серебряный», сонеты Шекспира, некоторые произведения о Шерлоке Холмсе Конан Дойла, множество сказок европейских авторов.

Коллектив театра выражают глубокие соболезнования родным и близким Олега Сергеевича. О дате и месте прощания с артистом, равно, как и о причине смерти, пока не сообщается.