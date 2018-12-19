Валерия предложила устроить Год матерного детокса
После того, как российский продюсер вступил в полемику с лидером группировки «Ленинград» относительно использования мата в песнях, в социальных сетях разгорелась бурная дискуссия на эту тему. Накануне к ней присоединилась и супруга продюсера – певица Валерия, написавшая на своей странице в Instagram большое обращение к аудитории.
Теперь же, по словам Валерии, матом не ругаются, на нем разговаривают. Круглыми суткам ото всюду разговоры про гениталии и акты совокупления. «Совсем совесть потеряли?» — негодует певица. Ведь без мата у молодежи, что называется, не «заходит»ни одна песня.
Потому звезда предлагает на время отказаться от использования ненормативной лексики и устроить Год материного детокса. Валерия задается философским вопросом – может быть, у нас еще есть шанс на то, чтобы наш родной язык сохранился, «чтобы добро победило зло».