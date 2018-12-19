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Валерия предложила устроить Год матерного детокса

Валерия предложила устроить Год матерного детокса Страница певицы Валерии в Instagram
Певица негодует от засилия ненормативной лексики в жизни и в творчестве некоторых артистов и музыкантов.

После того, как российский продюсер вступил в полемику с лидером группировки «Ленинград» относительно использования мата в песнях, в социальных сетях разгорелась бурная дискуссия на эту тему. Накануне к ней присоединилась и супруга продюсера – певица Валерия, написавшая на своей странице в Instagram большое обращение к аудитории.

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Звезда призналась, что поддерживает в этом вопросе своего мужа. По мнению звезды. Свобода каждого заканчивается там, где начинается свобода другого. И она хотела бы, чтобы эта «лингвистическая грязь» никогда не долетала до нее. Все ссылки на то, что великие русские классики позволяли себе ругнуться матом, критики не выдерживают. Да, уверена певица, они не были праведниками, но все же не за это получили общенародное и мировое признание, а за прославление нашей культуры и русского языка.

Теперь же, по словам Валерии, матом не ругаются, на нем разговаривают. Круглыми суткам ото всюду разговоры про гениталии и акты совокупления. «Совсем совесть потеряли?» — негодует певица. Ведь без мата у молодежи, что называется, не «заходит»ни одна песня.

Потому звезда предлагает на время отказаться от использования ненормативной лексики и устроить Год материного детокса. Валерия задается философским вопросом – может быть, у нас еще есть шанс на то, чтобы наш родной язык сохранился, «чтобы добро победило зло».

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Валерияматрусския язык

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Валерия предложила устроить Год матерного детокса
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