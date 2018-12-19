Специалист по питанию поделилась рецептом диетического оливье
Новый год уже почти на пороге и не секрет, что одним из самых любимых блюд на праздничном столе является салат оливье. Однако многие дамы, как бы не любили его, вынуждены отказывать себе в удовольствии из-за калорийности этого блюда. Тем не менее, выход есть.
Отказываться от оливье не надо, просто следует сделать его более легким. Прежде всего, стоит туда добавить свежий огурец, зеленое яблоко и сделать легкую заправку: взять немного качественного майонеза и развести его с обезжиренным йогуртом. Вместо колбасы добавить отварное мясо или куриную грудинку, сваренную без кожи. В завершении посыпать блюдо специями, которые также снизят количество жиров, пишут сайты Argumenti.ru и НСН.
Ранее сайт Telepogramma.pro рассказывал, где жителям России придется потратить на приготовление оливье больше всего денег.