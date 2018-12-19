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Специалист по питанию поделилась рецептом диетического оливье

Специалист по питанию поделилась рецептом диетического оливье Фото: Global Look Press
Врач диетолог, основавшая одну из московских клиник Лидия Ионова, рассказала, как сделать праздничный стол не только вкусным, но и полезным.

Новый год уже почти на пороге и не секрет, что одним из самых любимых блюд на праздничном столе является салат оливье. Однако многие дамы, как бы не любили его, вынуждены отказывать себе в удовольствии из-за калорийности этого блюда. Тем не менее, выход есть.

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Специалист по питанию Лидия Ионова поделилась рецептом диетического салата оливье. Она отметила, что в канун Нового года многие совершают ошибку, отказываясь от еды в течение 31 декабря, стараясь «оставить местечко» для самого вкусного. Это неправильно — важно есть понемногу, чтобы не переесть за праздничным застольем. Также важно избегать очень жирной и сладкой пищи.

Отказываться от оливье не надо, просто следует сделать его более легким. Прежде всего, стоит туда добавить свежий огурец, зеленое яблоко и сделать легкую заправку: взять немного качественного майонеза и развести его с обезжиренным йогуртом. Вместо колбасы добавить отварное мясо или куриную грудинку, сваренную без кожи. В завершении посыпать блюдо специями, которые также снизят количество жиров, пишут сайты Argumenti.ru и НСН.

Ранее сайт Telepogramma.pro рассказывал, где жителям России придется потратить на приготовление оливье больше всего денег.

Тэги:
новогодние салатыНовый год 2019Оливье

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Специалист по питанию поделилась рецептом диетического оливье
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