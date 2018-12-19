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Нарколог Минздрава назвал самый безопасный новогодний алкогольный напиток

Нарколог Минздрава назвал самый безопасный новогодний алкогольный напиток Фото: Goodfon.ru
Евгений Брюн дал россиянам советы по выбору спиртного к праздничному столу. Нарколог порекомендовал избегать крепкого алкоголя.

До нового года остается совсем недолго и специалисты в различных сферах спешат дать свои рекомендации о том, как отмечать один из самых любимых праздников. Однако здоровье граждан не может не волновать врачей, так как во время застолья велик риск не только переесть, но и перепить.

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Психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн дал жителям России совет, как остаться в новогоднюю ночь на ногах. Специалист порекомендовал отказаться от крепкого спиртного. Это связно с тем, что ночью пить вредно для организма, так как в это время печень хуже справляется с обработкой алкогольных напитков. В свою очередь, это приводит к тому, что в организме повышается алкогольный токсикоз.

Брюн назвал самый безопасный для здоровья алкогольный напиток, который следует подавать к праздничному столу — это белое сухое вино. А вот от сладкого алкоголя лучше отказаться, так как он наносит огромный вред, пишут сайты Dni.ru и FlashNord.

Ранее сайт Teleprogramma.pro предупреждал об опасности употребления глинтвейна. По словам специалистов, употребление горячих спиртных напитков можно сравнить с ударом по голове. Кроме этого, на сайте также были опубликованы рецепты безалкогольных коктейлей для тех, кто по каким-либо причинам не может пить спиртные напитки.

Тэги:
алкогольные напиткиНовый год 2019

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Нарколог Минздрава назвал самый безопасный новогодний алкогольный напиток
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