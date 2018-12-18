НОВОСТИ

В России набирает популярность сайт персональных поздравлений от Деда Мороза

В России набирает популярность сайт персональных поздравлений от Деда Мороза Кадр из фильма «Каникулы Санта-Клауса», 2000 г.
Для создателей площадки это, конечно, бизнес, но для детворы – доказательство существования главного новогоднего персонажа.

В Новый год, как известно, происходят самые невероятные чудеса, сбываются заветные мечты, а для детей этот праздник просто переполнен волшебством, сюрпризами и подарками. Последних, кстати, малыши ждут от самого щедрого и доброго сказочного персонажа на свете – Деда Мороза. Ведь это именно он раз в год дарит лучшие на свете игрушки и самые вкусные сладости, чего от родителей дождаться трудно.

больше по теме
Дед Мороз назвал причину фантастического успеха и ценности РоссииСамый любимый детский волшебник пожелал президенту России в наступающем году сил и уверенности, чтобы управлять необъятной страной.

Теперь же добрый дедушка может не только передать через мам и пап подарок для ребенка, но и лично поздравить с наступающим праздником, доказывая тем самым свое существование. Российский программист Дмитрий Медведев несколько лет назад разработал сайт платных поздравлений Деда Мороза Videodedmoroz.ru.
Бизнес этот, конечно, сезонный, но с точки зрения запросов населения оказался стопроцентным попаданием. За это время компания продала больше 24 тысяч видеороликов и поздравила более 80 тысяч детей, оставшихся в восторге от того, что, оказывается, Дед Мороз знает их лично.

Цена ролика относительно небольшая: от 450 до 700 рублей. За эти деньги клиент получает персонализированное видеопоздравление для своего ребенка. Дед Мороз обращается по имени, смотрит фотографии, оценивает поведение, дает наставления и показывает подарок, пишет разработчик на сайте vc.ru.

Тэги:
Дед Морозпоздравлениепраздник

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В России набирает популярность сайт персональных поздравлений от Деда Мороза
Интересно?
Поделись с друзьями: