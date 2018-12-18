В России набирает популярность сайт персональных поздравлений от Деда Мороза

Для создателей площадки это, конечно, бизнес, но для детворы – доказательство существования главного новогоднего персонажа.

В Новый год, как известно, происходят самые невероятные чудеса, сбываются заветные мечты, а для детей этот праздник просто переполнен волшебством, сюрпризами и подарками. Последних, кстати, малыши ждут от самого щедрого и доброго сказочного персонажа на свете – Деда Мороза. Ведь это именно он раз в год дарит лучшие на свете игрушки и самые вкусные сладости, чего от родителей дождаться трудно.

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Теперь же добрый дедушка может не только передать через мам и пап подарок для ребенка, но и лично поздравить с наступающим праздником, доказывая тем самым свое существование. Российский программист Дмитрий Медведев несколько лет назад разработал сайт платных поздравлений Деда Мороза Videodedmoroz.ru.

Бизнес этот, конечно, сезонный, но с точки зрения запросов населения оказался стопроцентным попаданием. За это время компания продала больше 24 тысяч видеороликов и поздравила более 80 тысяч детей, оставшихся в восторге от того, что, оказывается, Дед Мороз знает их лично.

Цена ролика относительно небольшая: от 450 до 700 рублей. За эти деньги клиент получает персонализированное видеопоздравление для своего ребенка. Дед Мороз обращается по имени, смотрит фотографии, оценивает поведение, дает наставления и показывает подарок, пишет разработчик на сайте vc.ru.