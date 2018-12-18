Создатели последних «Елок» вырезали сцену с Киркоровым

Король российской эстрады после посещения спецпоказа заключительной части франшизы не стал огорчаться, что не встретился с Ургантом и Светлаковым на экране, а прямиком отправился в гостеприимный дом Аллы Пугачевой в деревне Грязь.

Филипп Киркоров стал гостем на спецпоказе последней части франшизы «Елки». На экраны страны комедия выйдет 27 декабря, но звезды уже смогли ее оценить. У короля российской эстрады был и свой интерес — Тимур Бекмамбетов снял его в маленьком эпизоде. Однако в результате, эта сцена была вырезана. Впрочем, Филипп не особо огорчился, так как в фильме осталось самое главное — его песня.

А вот что действительно огорчило артиста, что его наряд, в котором он прибыл на показ не поняли, Об этом он рассказал Максиму Галкину , прибыв в его замок в подмосковную деревню Грязи в мехах и короне. Он посетовал, что в пригласительном билете в описании дресс-кода было написано английское слово «sparkling» — сиять. Певец постарался соответствовать: на голову поверх бейсболки нацепил корону и надел брендовую куртку от известных итальянских дизайнеров.

Однако, по словам Киркорова, таким сияющим он был один — остальные гости были в какой-то унылой одежде и странно на него посматривали. В результате он решил поехать туда, где «его понимают», тем более, что его наряд как нельзя кстати гармонирует с интерьером замка.

Пользователи пришли в восторг и похвали чувство юмора и самоиронию своего кумира, пишет сайт Argumenti.ru.