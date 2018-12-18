Создатели последних «Елок» вырезали сцену с Киркоровым
Филипп Киркоров стал гостем на спецпоказе последней части франшизы «Елки». На экраны страны комедия выйдет 27 декабря, но звезды уже смогли ее оценить. У короля российской эстрады был и свой интерес — Тимур Бекмамбетов снял его в маленьком эпизоде. Однако в результате, эта сцена была вырезана. Впрочем, Филипп не особо огорчился, так как в фильме осталось самое главное — его песня.
Однако, по словам Киркорова, таким сияющим он был один — остальные гости были в какой-то унылой одежде и странно на него посматривали. В результате он решил поехать туда, где «его понимают», тем более, что его наряд как нельзя кстати гармонирует с интерьером замка.
Пользователи пришли в восторг и похвали чувство юмора и самоиронию своего кумира, пишет сайт Argumenti.ru.