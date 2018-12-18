Евгения Медведева в восторге от возвращения в Россию

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призер Олимпиады в Пхенчхане прилетела в Саранск для участия в чемпионате страны по фигурному катанию.

Евгения Медведева прилетела в Саранск, где 19 декабря стартует чемпионат России по фигурному катанию. Вместе с ней прибыл и ее нынешний наставник канадец Брайан Орсер. Спортсменка сменила тренера после Олимпийских игр в Южной Корее, где уступила золото Алине Загитовой.

На своей страничке в соцсети Медведева поделилась видео, которое сняла из окна гостиницы в Саранске. Девушка очень взволнована, так как очень соскучилась по родине и с восторгом рассматривает милые сердцу вывески магазинов «Пятерочка», «Fix Price», а также здание «Почты России».

Журналистам удалось побеседовать с тренером Евгении Орсером. В частности был затронут проигрыш его подопечной на Гран-при, так как она не сумела пробиться в финал. Канадский специалист ответил, что его возмущает, что от него ждут какого-то чуда, так как, чтобы спортсменка пришла в форму, ей нужно начать все с чистого листа, а на это требуется как минимум полтора года, пишут сайты Dni.ru и «Спорт-экспресс».

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что Наталья Бестемьянова осадила хейтеров, которые обвиняли Евгению в предательстве из-за смены тренера.