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Американка сорвала куш в лотерее из-за плохой погоды

Американка сорвала куш в лотерее из-за плохой погоды Pixabay.com
Она купила счастливый билет, отправившись в магазин за керосином перед штормом.

Жительница американского штата Северная Каролина — Барбара Бранч — выиграла 100 тысяч долларов в лотерею из-за подготовки к шторму.

Женщина рассказала, что она решила заехать за керосином в магазин, поскольку по телевидению пообещали непогоду в штате и возможные отключения электричества.

Продавец в магазине предложил Барбаре в придачу к остальным покупкам приобрести лотерейный билетик на удачу. Каково же было удивление американки, когда ей сообщили, что она сорвала куш в 100 тысяч долларов. О выигрыше Барбара узнала сразу в магазине. Женщина не могла поверить своему счастью.

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«Когда люди готовятся к шторму, они покупают хлеб и молоко, а я купила 100 тысяч долларов!» — поделилась своей радостью жительница Северной Каролины.

На вопрос журналистов о том, на что она собирается потратить выигрыш, женщина ответила, что сделает ремонт в доме, пишет «Ридус».

Ранее мы писали о том, что жительница США выиграла миллион долларов, обучая свою подругу тому, как надо пользоваться лотерейным автоматом.

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Американка сорвала куш в лотерее из-за плохой погоды
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