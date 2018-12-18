В Кузбассе снежные горки для детей выкрасили в белый цвет из-за угольной пыли

Местные жители поделились своим удивлением в Сети.

Организаторы новогодних гуляний в центре города Мыски выкрасили ледяные горки для детей в белый цвет, чтобы закрасить снег, окрашенный угольной пылью.

Неожиданное открытие для себя сделали местные жители, когда несколько раз провели руками по стенкам горки. Они засняли, что вместо белого снега у них на руках остаются следы от белой водоэмульсионной краски.

Местные СМИ предположили, что в городе Мыски, окруженном угольными разрезами, белого снега для снежных горок просто не нашлось. Также журналисты nk-tv.com выразили надежду, что средства для закупки краски выделялись не из городской казны.

Ранее сообщалось, что в промышленном городе Заволжске в Ивановской области выпал черный снег.