В Кузбассе снежные горки для детей выкрасили в белый цвет из-за угольной пыли
Местные жители поделились своим удивлением в Сети.
Организаторы новогодних гуляний в центре города Мыски выкрасили ледяные горки для детей в белый цвет, чтобы закрасить снег, окрашенный угольной пылью.
Неожиданное открытие для себя сделали местные жители, когда несколько раз провели руками по стенкам горки. Они засняли, что вместо белого снега у них на руках остаются следы от белой водоэмульсионной краски.
Местные СМИ предположили, что в городе Мыски, окруженном угольными разрезами, белого снега для снежных горок просто не нашлось. Также журналисты nk-tv.com выразили надежду, что средства для закупки краски выделялись не из городской казны.
Ранее сообщалось, что в промышленном городе Заволжске в Ивановской области выпал черный снег.
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