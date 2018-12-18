Копия мамы: жена Павла Прилучного показала подросшую дочь

Агата Муцениеце поделилась снимком наследницы, который сделала во время прогулки.

Несколько месяцев назад Агата Муцениеце пережила кризис в отношениях с супругом Павлом Прилучным. Влюбленные не комментировали слухи о расставании, но многие заметили, что они перестали носить обручальные кольца. Позже все проблемы супругам удалось решить. Более того, они решились на романтический поступок: набили татуировки в виде колец. Теперь они достаточно часто выходят вместе в свет и несколько недель назад даже взяли с собой на светское мероприятие пятилетнего сына Тимофея.

больше по теме Павел Прилучный рассказал о воспитании своих детей и их характерах Актер признался, что он ни в чем не может отказать двухлетней дочери.

Также у супругов подрастает дочь Мия. Малышка появилась на свет два года назад. Муцениеце и Прилучный редко публикуют фото, на которых можно разглядеть лицо девочки, но 18 декабря актриса не удержалась и поделилась новым снимком. В кадре Мия запечатлена в пуховике и шапке во время прогулки. «Красные, морозные щечки», — написала Агата. Поклонники восхитились фотографией. Многие заверили, что наследница звезды сериала «Мажор» очень похожа на свою маму.

«Копия мамы», «Мне кажется, что дочка в Агату», «Мини-Агата», «Красавица», — высказали свое мнение пользователи соцсети. Добавим, что ранее Муцениеце призналась, что наследница любит спать в ванной. По словам девушки, она и сама в детстве часто так делала. Павел в свою очередь в недавнем интервью отметил, что внешне дети очень на него похожи, а вот характеры у них разные. По словам актера, мальчик характером пошел в отца, так как любит лентяйничать, а вот Мия – в маму. Напомним, что Прилучный уже семь лет счастлив в браке с Муцениеце.