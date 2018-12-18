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Ученые университета Манчестера нашли связь между употреблением фастфуда и депрессией

Ученые университета Манчестера нашли связь между употреблением фастфуда и депрессией Pixabay.com
Вредная пища способствует развитию психических расстройств, считают специалисты.

Научные сотрудники Городского университета Манчестера по результатам исследований обнаружили связь между потреблением фастфуда и возникновением депрессивных состояний.

Ученые проанализировали результаты 11 исследований, в которых в общей сложности участвовали порядка 100 тысяч человек в возрасте 16-72 лет из США, Европы, Средней Азии и Австралии.

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Специалисты интересовались у волонтеров их рационом питания и состоянием здоровья. Выяснилось, что у тех, кто регулярно потребляет фастфуд, риск возникновения депрессии или прочих психических расстройств увеличивается на 40%. Ученые отмечают, что этому подвержен любой человек вне зависимости от пола и возраста.

При этом специалисты не отрицают, что связь между причиной и следствием может быть и другой, но они уверены в том, что богатая клетчаткой и полезными компонентами пища способствует снижению риска развития психических заболеваний, говорится в статье MedicalXpress.

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Ученые университета Манчестера нашли связь между употреблением фастфуда и депрессией
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