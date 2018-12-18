В рюмочной Григория Лепса произошла драка между охранником и барменом

Инцидент случился в Тверском районе Москвы.

Происшествие случилось в рюмочной Григория Лепса в Тверском районе Москвы. В баре «Рюмка водки» после закрытия заведения произошла драка, в которой приняли участие охранник и бармен увеселительного заведения. Известно, что мужчины не пошли по домам после закрытия бара, а продолжили выпивать. В какой-то момент они стали разговаривать друг с другом на повышенных тонах. Вскоре в ход пошли кулаки.

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В итоге охранник оказался проворнее и сильно избил бармена. Он забрал у него два сотовых телефона и скрылся. Григория Лепса в момент чрезвычайного происшествия в рюмочной не было.

Отметим, что бармену после происшествия потребовалась помощь медиков. Его увезли в больницу на карете скорой помощи. Сейчас полиция столицы ведет поиск охранника, который, судя по всему, потеряет работу, сообщает «Пятый канал».