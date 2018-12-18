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Монеточка впервые появится в «Новогодней ночи» на Первом канале

Монеточка впервые появится в «Новогодней ночи» на Первом канале Фото: КП/Мария Ленц
Популярная певица поздравит россиян с праздниками вместе с другими звездами отечественного шоу-бизнеса.

Певица Елизавета Гырдымова, известная поклонникам под сценическим именем Монеточка, впервые приняла участие в съемках самой рейтинговой новогодней программы страны. В праздничную ночь 20-летняя певица вместе с другими звездами шоу-бизнеса поздравит россиян с Новым годом с телеэкранов.

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Съемки в «Новогодней ночи на Первом канале» начались в Москве накануне. Как и в прошлом году, артисты и телевизионщики работают не в традиционной студии, а на ярко украшенных столичных улицах. Задействованным в шоу артистам приходится терпеть мороз, ветер и летящий в лицо снег, но они упорно снимают дубль за дублем, чтобы зрители увидели на экранах идеальную картинку. В кадре также появятся панорамы зимней Москвы, ее украшенные сверкающими огнями площади и дворцы, а съемки с высоты обеспечат квадрокоптеры.

Монеточка пришла на «Новогоднюю ночь» с большой группой поддержки – своими знакомыми и друзьями. Невзирая на двадцатиградусный ночной мороз, певица отсняла свой номер на Манежной площади, прокатившись на карусели. Как отмечает «СтарХит», рядом с Лизой была замечена ее бабушка Вера, ради которой молодая артистка ранее пришла на программу «Поле чудес» и получила поцелуй от самого Леонида Якубовича.

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Лиза МонеточкаНовый год 2019

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Монеточка впервые появится в «Новогодней ночи» на Первом канале
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