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В Сети обсуждают трогательную записку ребенка с просьбой забрать мячи с чужого двора

В Сети обсуждают трогательную записку ребенка с просьбой забрать мячи с чужого двора Pixabay.com
Мальчик также прислал коробку конфет своему соседу.

Пользователей Сети умилила записка маленького мальчика, жителя города Окленд в Новой Зеландии, который попросил своего соседа вернуть случайно закинутые в его двор мячи. Вместе с трогательным посланием ребенок отправил коробку с шоколадными конфетами.

Пользователь портала Reddit сфотографировал записку и опубликовал на сайте.

«Здравствуйте. Возможно, в вашем дворе оказалось несколько мячей. Вы не могли бы перекинуть их назад через изгородь, пожалуйста? P.S. Скорее всего, там еще и фрисби. Я присылаю вам также коробку конфет в качестве благодарности», — гласит текст послания.

Roses chocolates still have a job! from r/newzealand

Пользователи Reddit похвалили вежливого ребенка и вспомнили свои истории из детства. Так, по их словам, раньше времена были другими — можно было просто без разрешения зайти во двор и забрать свои мячи.

Тэги:
Новая Зеландияписьморебенок

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В Сети обсуждают трогательную записку ребенка с просьбой забрать мячи с чужого двора
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