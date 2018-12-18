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Влад Топалов записал первое видео со своим новорожденным сыном

Влад Топалов записал первое видео со своим новорожденным сыном Влад Топалов / фото: globallook.com
Певец едет на автомобиле, а на заднем сиденье с малышом сидит Регина Тодоренко.

В начале декабря звездная пара Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые стали счастливыми родителями. Певец и телеведущая достаточно долго ничего не рассказывали о малыше, публикуя на своих страничках в соцсетях рекламные посты. И вот наконец-то звезд, что называется, прорвало. Сначала Регина Тодоренко опубликовала пост, на котором она предстала заметно похудевшей и похорошевшей, а теперь пришел черед Влада Топалова.

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На своей страничке в социальной сети Instagram он записал видео. Певец сидит за рулем автомобиля и поет песню. На заднем сиденье находится супруга Регина Тодоренко и малыш, который в этот момент спал. В процессе записи Топалов поет все сильнее, на что Тодоренко говорит ему, чтобы он вел себя потише, иначе может разбудить сына.

«Какие вы нежные и приятные! Счастья бесконечного вашей роскошной семье!», «Боже, какие вы счастливые! Храните тепло и любовь на долгие года», «Какие вы классные! Такие простые, милые, душевные. Счастья вам безграничного!» — заметили в комментариях поклонники.

Тэги:
Влад ТопаловРегина Тодоренкорождение ребенка

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Влад Топалов записал первое видео со своим новорожденным сыном
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