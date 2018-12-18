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Жених вырос: Алика Смехова показала повзрослевшего сына

Жених вырос: Алика Смехова показала повзрослевшего сына Алика Смехова. фото: globallook.com
Актриса вместе с наследником появилась на премьере фильма «Ёлки Последние».

17 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Ёлки Последние». Он станет заключительным в новогодней саге Тимура Бекмамбетова, которая включает 8 фильмов, состоящих из 41 киноновеллы. Посмотреть картину и зарядиться праздничным настроением пришли актеры, которые были задействованы в съемках, и их коллеги. Не смогла пропустить громкую премьеру и Алика Смехова. Она впервые за долгое время вышла в свет со своим старшим сыном Артемом.

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Актриса облачилась в бежевые брюки и яркий джемпер. Ее наследник также предпочел повседневный стиль в одежде: рубашку с кардиганом и темные брюки. Отметим, что в мае Артему исполнилось 18 лет. Многие заметили, что юноша отрастил волосы и возмужал. Поклонники поразились тому, каким красавцем он вырос. «Старший, конечно, уже жених», «Алика, вы так хорошо выглядите, как ровесница сына», «Ого, уже целый жених вырос», «Какой красивый», — прокомментировали фото с мероприятия пользователи соцсети.

Сама Смехова призналась, что старается одинаковое количество времени уделять каждому своему наследнику. Неделю назад она посетила премьеру фильма «Бамблби» с младшим сыном. «Разница в семь лет с сыновьями сейчас ощущается. Один уже студент второго курса, а другой еще все-таки малой. Еще немножко и сравняются, а пока Ёлки у каждого свои», — поделилась артистка. Напомним, что она долго не могла обрести счастья в личной жизни. Пережив расставание сначала с первым мужем Сергеем Ливневым, а затем с Георгием Беджамовым, она в 2000 году родила сына Артема от бизнесмена Николая, а спустя семь лет у нее появился второй наследник — Макар. Имя его отца Смехова до сих пор хранит в секрете.

фото: instagram.com/alika_smekhova/
Тэги:
Алика Смеховазвездные дети

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Жених вырос: Алика Смехова показала повзрослевшего сына
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