Кря-кря: американскую певицу Ким Золсиак высмеяли за утиные губы

Излишняя любовь к инъекциям, по мнению поклонников звезды, изуродовала ее внешность.

Популярные звезды часто прибегают к услугам пластических хирургов, но иногда они ими злоупотребляют. Это произошло с популярной кантри-певицей Ким Золсиак, супругой футболиста Кроя Бирманна. Ким популярна в США не только как певица, но и как участница рейтинговых реалити-шоу. Злые языки утверждают, что в погоне за совершенством, звезда уже сделала не менее шести пластических операций. Недавно певица похвасталась последними преображениями. Она поделилась фото с очень пухлыми губами.

«К встрече Нового 2019 года готова», — поделилась она.

Однако вид 40-летней звезды поверг в шок ее фанатов. Они попросили ее остановиться и перестать экспериментировать со своей внешностью. По словам поклонников, с такими огромными губами Ким стала похожа на утку.

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«Пожалуйста, остановитесь с инъекциями губ… Они массивные и не симпатичные. У вас есть естественная красота, и на этих фото – вы конфетка», «Слишком много инъекций», «Вы были великолепны, а теперь «кря-кря, кря-кря», «Похоже на половые губы, уже пожалуйста достаточно, достаточно», «Вы не можете купить красоту, как бы ни старались. Вы выглядите как 50-летняя испорченная старушка», «Они полностью искажают ее лицо, я не могу поверить, что она этого не видит», «Это ужасно, они выглядят так, как будто выворачиваются наизнанку», — ответили фолловеры Золсиак в Инстаграм.

Кто-то из поклонников даже напомнил Ким, что она, прежде всего, мама и должна подавать хороший пример своим детям. Напомним, у Ким есть шестеро детей. Четырех последних она родила в браке с футболистом Кроем Бирманном. Игрок также удочерил двух дочерей супруги от предыдущих браков и дал им свою фамилию, сообщает Usmagazine.