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В центре Одессы подрались два Деда Мороза

В центре Одессы подрались два Деда Мороза Кадр из видео на YouTube
Их попыталась разнять Снегурочка, но ей это сделать не удалось.

В Интернете набирает популярность ролик с двумя Дедами Морозами, которые устроили драку в центре Одессы прямо на глазах у прохожих.

Инцидент произошел на Дерибасовской улице. Поводом к конфликту послужило то, что к одному мужчине, одетому в костюм Деда Мороза, подошла девочка и захотела сфотографироваться с ним. Его конкуренту не понравилось чрезмерное внимание к другому актеру. Между двумя «дедушками» завязалась перепалка, а затем конфликт перерос в драку.

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Разнять дерущихся на глазах прохожих Дедов Морозов попыталась Снегурочка, однако ей это сделать не удалось. Проходившие мимо люди, снимавшие на камеру драку, просили мужчин успокоиться, аргументируя это тем, что на них смотрят дети, пишет «Ридус».

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В центре Одессы подрались два Деда Мороза
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