Алена Хмельницкая поделилась редким фото с молодым возлюбленным

Актриса призналась, что после Нового года отправится в отпуск вместе со своим избранником.

Алена Хмельницкая не только актриса, но и мама двоих детей. С супругом Тиграном Кеосаяном она рассталась четыре года назад, но продолжает поддерживать с ним теплые отношения. Артистка успевает заботиться о наследницах, сниматься в кино и посещать светские мероприятия. При этом 47-летняя знаменитость не перестает восхищать поклонников своей стройной фигурой. К слову, сердце женщины занято. Уже продолжительное время она встречается с Александром Синюшиным, который младше ее на 12 лет.

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Поклонники заметили, что с появлением в жизни Хмельницкой возлюбленного она стала хорошеть буквально на глазах. Мужчина покорил сердце артистки, а также подружился с ее дочерьми. Этим летом они вместе отдыхали за границей, а также ходили на рыбалку. Актриса недавно поблагодарила судьбу за то, что она познакомилась с Синюшиным. Она практически ничего о нем не рассказывает, а также редко публикует фотографии с ним. Сейчас Алена готовится к грядущим праздникам. Однако она не скрывает, что ей не терпится отправиться в отпуск. Во вторник знаменитость поделилась романтичным фото с возлюбленным. В кадре актрису целует в щеку ее избранник. Они стоят на песчаном побережье в лучах солнца.

«Уже очень скоро будет примерно такая картинка. Ну а пока: подарки, пробки, ёлки, съемки… Новый год!» — написала Хмельницкая. По всей видимости, в январе она запланировала поездку вместе со своим избранником. Поклонники восхитились идиллией, которая царит на снимке. «Счастливые какие! Берегите друг друга и храните это счастье долгие годы», «Ура, как здорово! Снова на Кипр?», «Картинка прелесть», — прокомментировали пост звезды подписчики. Напомним, что у Алены есть старшая дочь Александра. Она в прошлом году окончила Школу искусств Тиша в США. А ее младшая наследница Ксения пока только учится в начальных классах.