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Вячеслав Мясников заявил, что не собирается возвращаться в «Уральские пельмени»

Вячеслав Мясников заявил, что не собирается возвращаться в «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников/Фото: Instagram
Юморист заметил, что ждать его и Андрея Рожкова в составе юмористического коллектива больше не приходится.

Известный юморист Вячеслав Мясников, как известно, уже несколько месяцев гастролирует отдельно от «Уральских пельменей» вместе со своим другом Андреем Рожковым. Юмористы не могут похвастаться аншлагами на всех концертах, однако возвращаться в состав шоу они не намерены.

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Мясников подтвердил, что больше не гастролирует с «Уральскими пельменями»Также с коллективом на концерты больше не ездят Андрей Рожков и Юлия Михалкова.

На своей страничке в социальной сети Instagram Мясников подтвердил еще раз, что они с Рожковым ездят отдельно от всей команды. «Ждать нас в каком-либо другом составе нет смысла, нас там не будет! И ещё кое-кого не будет», — заявил Мясников, видимо, намекая, что от коллектива откололась еще и Юлия Михалкова.

Добавим, что Мясников и Рожков выступят 18 декабря в Ростове-на-Дону. Они пригласили всех жителей города прийти на их выступление.

«Предатели! Кинули команду», «Жаль! Мясников и Рожков — костяк! Как без них?», «Как же так, очень хотелось бы вас видеть в старом составе», — заметили в комментариях пользователи.

Тэги:
"Уральские пельмени"Андрей РожковВячеслав Мясников

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Вячеслав Мясников заявил, что не собирается возвращаться в «Уральские пельмени»
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