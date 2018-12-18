Самая привлекательная бабушка в мире снялась в откровенной фотосессии

48-летняя жительница Австралии поделилась с поклонниками в соцсети кадрами из своего рождественского календаря.

Австралийка Джина Стюарт, которая после участия в конкурсе Miss Maxim 2018 получила звание самой привлекательной бабушки в мире, активно готовится к рождественским праздникам. 48-летняя мама четверых детей, у которой почти год назад родилась первая внучка, снялась в откровенной фотосессии для новогоднего календаря.

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Смелыми кадрами знаменитость поделилась с поклонниками в Instagram. На фото Джина позирует на фоне наряженной елки, «одетая» в одну лишь алую подарочную ленту с большим бантом и колпак Санта Клауса, при этом весьма условный наряд практически не скрывает ее бюст внушительного шестого размера. В комментариях к снимкам интернет-пользователи искренне восхитились красотой модели.

«Выглядишь, как подарок на праздник», «Вот это подарочек на Рождество. Бомба!», «Если бы она жила у меня, я бы не выходил из дома», «Очень горячее фото», «Похоже, подарок упакован и готов к отправке!», «Джина, ты прекрасно выглядишь, мой маленький Санта», – высказались подписчики блога.

В подписи к снимкам Стюарт пообещала, что в полной версии ее календаря предстанет перед фанатами уже полностью топлес. Как отмечает The Daily Mail, всего за сутки после публикации фото покупатели буквально смели с прилавков печатную версию календаря Джины, что неудивительно: число подписчиков красавицы-блондинки в соцсети достигло 125 тысяч. Сама Стюарт уверяет, что ее красота полностью натуральна. По словам самой привлекательной бабушки мира, к услугам пластического хирурга она прибегала лишь однажды, чтобы увеличить грудь, а на первую в жизни косметологическую процедуру – микродермабразию лица – она решилась лишь в прошедшем сентябре.