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Торт и песни: дети Елены Ксенофонтовой трогательно поздравили ее с днем рождения

Торт и песни: дети Елены Ксенофонтовой трогательно поздравили ее с днем рождения Елена Ксенофонтова. фото: globallook.com
Звезда сериала «Кухня» отметила 46-летие.

Елена Ксенофонтова является заслуженной артисткой России. Она играет в театре и снимается в кино. Многие полюбили ее за роли в таких картинах, как «Плен страсти», «Отель Элеон» и «Кухня». В личной жизни актрисы не все гладко. Длительное время она прожила в гражданском браке с Александром Рыжих. Два года назад они расстались, но не без скандала. Судебные прения сменялись эфирами на телевидении. Основанием для конфликта послужило желание Александра вернуть себе подаренную ей квартиру и стать опекуном общей дочери. Мужчина, в довесок ко всему, обвинил бывшую возлюбленную в том, что она угрожала его жизни. Минувшим летом тяжбы разрешились в пользу Ксенофонтовой.

Личное досье
Ксенофонтова Елена ЮрьевнаЕлена Ксенофонтова — яркая представительница актерского цеха России. Звезда театра и кино, женщина с непростой судьбой.

Теперь актриса спокойно живет вместе со своими детьми: сыном Тимофеем и дочерью Софьей. 17 декабря Елена отпраздновала день рождения. Ее поздравили не только коллеги, друзья и знакомые, но и наследники. В соцсети артистка поделилась трогательным видео. В кадре Тима держит большой торт со свечкой и вместе с сестрой поет праздничную песню для именинницы. «Эмоций шквал! Я счастливчик!<…> Какое это счастье — быть любимой, близкой, нужной, необходимой. Ваша любовь, вера, искренность и честность так вдохновляют и мотивируют меня!» — написала Ксенофонтова.

По словам актрисы, близкие люди зарядили ее энергией на целый год. Поклонники также присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что у Елены очень добрые и заботливые дети. «Так мило. Сколько нежности и любви», «Рада за вас до слез! Счастья вам», «Так трогательно! Ваши дети чудо», — прокомментировали пост подписчики.

фото: instagram.com/elena_ksenofontova_official/
Тэги:
Елена Ксенофонтовазвездные дети

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Торт и песни: дети Елены Ксенофонтовой трогательно поздравили ее с днем рождения
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