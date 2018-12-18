Дарья Клюкина продемонстрировала умение играть на фортепиано

Звезда спросила подписчиков, какую мелодию хотели бы услышать ее поклонники.

Победительница проекта «Холостяк» Дарья Клюкина продемонстрировала свое умение играть на фортепиано. В детстве модель, которая так и не смогла построить любовь с рэпером Егором Кридом, посещала музыкальную школу. Сейчас Клюкина любит в свободные минутки поиграть на этом музыкальном инструменте.

«Кто из вас помнит, где звучала эта мелодия? Я, например, помню ее из одного фильма. Какую мелодию хотели бы, чтобы я исполнила для вас?» — спросила своих подписчиков звезда. «Так красиво! Продолжай играть и хотелось, чтобы ты пела под фортепиано», «Попробуй исполнить Шопена, там надо больше стараться играть. У него не легкие вальсы, этюды и т.д.», «Эта мелодия из фильма «Сумерки», — заявили пользователи.

Поклонники также заметили, что было бы неплохо, если Дарья Клюкина выучила мелодию из кинофильма «Титаник». Пока звезда не ответила на просьбы своих многочисленных подписчиков.