НОВОСТИ

Дарья Клюкина продемонстрировала умение играть на фортепиано

Дарья Клюкина продемонстрировала умение играть на фортепиано Дарья Клюкина (Фото: Instagram)
Звезда спросила подписчиков, какую мелодию хотели бы услышать ее поклонники.

Победительница проекта «Холостяк» Дарья Клюкина продемонстрировала свое умение играть на фортепиано. В детстве модель, которая так и не смогла построить любовь с рэпером Егором Кридом, посещала музыкальную школу. Сейчас Клюкина любит в свободные минутки поиграть на этом музыкальном инструменте.

больше по теме
«Беременна?»: победительница шоу «Холостяк» Даша Клюкина удивила округлившимся животомПользователи Сети считают, что фигура девушки изменилась, как и внешность в целом.

«Кто из вас помнит, где звучала эта мелодия? Я, например, помню ее из одного фильма. Какую мелодию хотели бы, чтобы я исполнила для вас?» — спросила своих подписчиков звезда. «Так красиво! Продолжай играть и хотелось, чтобы ты пела под фортепиано», «Попробуй исполнить Шопена, там надо больше стараться играть. У него не легкие вальсы, этюды и т.д.», «Эта мелодия из фильма «Сумерки», — заявили пользователи.

Поклонники также заметили, что было бы неплохо, если Дарья Клюкина выучила мелодию из кинофильма «Титаник». Пока звезда не ответила на просьбы своих многочисленных подписчиков.

Тэги:
Дарья КлюкинаЕгор Кридигра на фортепиано

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дарья Клюкина продемонстрировала умение играть на фортепиано
Интересно?
Поделись с друзьями: