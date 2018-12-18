В Кемерово на детском утреннике умер заслуженный артист России Валерий Титенко

Он играл Деда Мороза, но внезапно ему стало плохо.

В Кемерово на детском утреннике умер мужчина, который выступал перед малышами в роли Деда Мороза. Как выяснилось позднее, речь идет о заслуженном артисте России Валерии Титенко.

Как стало известно агентству «Интерфакс», 67-летнему мужчине внезапно стало плохо, он пожаловался на сильные боли в груди. Воспитатели детского сада вызвали ему скорую помощь, однако Валерий не дождался приезда врачей – он умер прямо в дошкольном учреждении.

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Позже в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва сообщили, что умер 67-летний Валерий Титенко, артист театра. Здесь с горестью сообщили, что Титенко не дожил до своего 68-летия всего несколько дней, передает ТАСС.

Ранее мы писали о том, что 10 декабря в Перми во время матча скончался хоккеист клуба «Ястребы» Алексей Захаров. Ему стало плохо с сердцем, приезда врачей он, к сожалению, не дождался.