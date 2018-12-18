Сын певицы Жасмин повеселился на празднике у Ольги Слуцкер

Дочери-двойняшки светской львицы несколько дней назад отметили свой день рождения. На вечеринке собралось множество знаменитостей и их детей.

Ольга Слуцкер – известная бизнесвумен. Уже не первый год она владеет сетью фитнес-клубов. Женщину часто можно встретить на светских тусовках, а иногда и она сама устраивает вечеринки. Несколько дней назад день рождения отметили ее дочери-двойняшки, которых выносила суррогатная мать. Малышкам исполнилось по пять лет. Слуцкер каждый год устраивает для них праздник, но о нем обычно сообщает не она сама, а ее звездные гости.

На этот раз на празднике у светской львицы снова было много знаменитостей. Побывала на вечеринке и певица Жасмин. Она привела с собой младшего сына Мирона. Двухлетний малыш с удовольствием повеселился с другими детьми. «Поздравили с днем рождения маленьких принцесс Ольги Слуцкер. Пусть растут умницами и красавицами», — написала артистка. Жасмин поделилась снимками с торжества. В кадре мама именинниц позирует в костюме ангела. Маленький Мирон в джинсах и поло в этот момент бегает с игрушечной саблей. Его родительница для появления на публике выбрала вельветовое платье и черный пиджак.

Поклонники пришли в восторг от снимков. Многие помнят, что совсем недавно наследник Жасмин также побывал на празднике у дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Тогда мальчик очаровал дочь Татьяны Навки Надежду. Малыши вместе танцевали и успели подружиться. Напомним, что также у певицы есть старший сын Михаил от первого брака и дочь Маргарита от нынешнего супруга Илана Шора. Артистка старается все свободное время проводить с наследниками, а не так давно Жасмин даже спела вместе со своей дочерью.