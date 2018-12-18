Виктория Боня заявила, что в России мужчины боятся жениться

Известная модель прокомментировала инициативу обязать граждан выплачивать после развода алименты не только на детей, но и на оставшегося с ними родителя.

Национальный родительский комитет не так давно обратился в Министерство труда с инициативой взыскивать алименты с мужчин не только на детей, но и на неработающего родителя. Модель Виктория Боня считает, что данная инициатива чревата неприятными последствиями. По словам модели, многие российские мужчины уже сейчас не хотят жениться, потому что понимают, если семейная жизнь даст трещину, то они могут понести серьезные финансовые убытки.

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Боня отметила, что данный закон хорошо работает в США. Однако она подчеркнула, что у русского человека несколько другой менталитет и нам пока еще рано равняться на самые развитые страны мира. Боня уверена, что если такой закон начнет действовать в России, то «вообще никто не захочет жениться».

Добавим, что ранее певица Виктория Дайнеко отмечала, что в России принятие такого закона выглядит мало реалистично. Хотя она считает инициативу правильной. У Дайнеко есть маленькая дочка, сообщает «Пятый канал».