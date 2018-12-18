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Глаз наметан: сотрудники ЗАГСов видят, будут ли счастливы молодожены или разведутся

Глаз наметан: сотрудники ЗАГСов видят, будут ли счастливы молодожены или разведутся КП/Владимир Веленнгурин
18 декабря работники важной службы отмечают профессиональный праздник.

Опытные сотрудники ЗАГСов могут писать книги по психологии и взаимоотношениям. Регистрируя самые важные события в жизни людей – свадьбу, развод, рождение или смерть, они сталкиваются с самыми разнообразными чувствами и эмоциями и учатся разбираться в людях.

В последнее время молодожены все чаще отказываются от традиционной одежды и приходят в ЗАГС в костюмах байкеров, мультипликационных персонажей, супергероев… Последний тренд – национальные костюмы. Татьяна, сотрудница ЗАГСа в Подмосковье, и Наталья из ЗАГСа города Воронежа поделились секретами своей работы с порталом News.ru.

Женщины признались, что иногда случается оформлять развод у пар, которые они же и регистрировали. При этом, по их словам, они могут практически со стопроцентной точностью сказать, будет ли пара жить вместе или разведется. Это можно понять по незаметным для других незначительным элементам поведения, слов, мимики, жестов.

«Глаз намётан. Видно по отношению друг к другу ещё на этапе подачи документов. Если жених с невестой ведут себя друг к другу неуважительно, злятся, сидят с хмурыми лицами, скорее всего, долго вместе они не проживут», — говорит Татьяна.

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В то же время они видят пары, которые созданы друг для друга. Часто они похожи внешне, одинаково общаются, двигаются. Такие супруги уже через некоторое время приходят с такими же счастливыми лицами и регистрируют рождение ребенка. Татьяна и Наталья рассказали, что судьба нередко подает знаки тем парам, которые решили развестись сгоряча – допускают ошибки в бумагах, забывают свидетельство о браке, не хватает денег на госпошлину… Они видят, если у мужа и жены еще оставались чувства и нужно помочь им побороться за свой брак.

«Я всегда чувствую, что любовь еще есть. Интуитивно. Когда люди безразличны друг другу, тоже видно. Они ведут себя очень спокойно», — говорит Наталья.

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ЗАГСразводсвадьба

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Глаз наметан: сотрудники ЗАГСов видят, будут ли счастливы молодожены или разведутся
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