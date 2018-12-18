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Настю Каменских в новом образе перепутали с Анной Седоковой

Настю Каменских в новом образе перепутали с Анной Седоковой Настя Каменских. фото: instagram.com/kamenskux/
Певица на днях сменила прическу и облачилась в платье с перьями.

В прошлом году Настя Каменских перестала выступать в дуэте с Потапом и занялась сольным творчеством. Она часто дает концерты за границей и не так давно выпустила трек на испанском языке Peligroso. Свою личную жизнь девушка предпочитает не обсуждать. Однако в ее микроблоге часто появляются пикантные снимки, на которых она позирует полуобнаженной. 31-летняя артистка обладает женственными формами, но не все ее поклонники довольны откровенными снимками, поэтому некоторое время назад от нее стали массово отписываться пользователи.

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Преданные фанаты все же продолжают следить не только за творчеством Насти, но и за ее публикациями. На днях она поделилась фото и видео со съемок украинской версии проекта X-Factor. В этом году певица стала одним из членов жюри популярного шоу. Для съемок Каменских выбрала платье с перьями пудрового оттенка с глубоким декольте. Также артистка изменила прическу. Она нарастила волосы и осветлила несколько прядей. Поклонники признались, что сначала перепутали певицу с Анной Седоковой. Как известно, бывшая участница группы «ВИА-Гра» тоже обладает соблазнительными формами, которые подчеркивает облегающими нарядами.

«Мне вы раньше больше нравились. Сейчас какая-то искусственная», «Настя, верните свою индивидуальность», «На Седокову стала очень похожа», «Я сначала подумала, что это Седокова», «Реально похожа на Седокову. Настя, вы совсем потеряли себя», — высказали свое мнение подписчики. Певица не стала отвечать на колкие замечания злопыхателей. Нашлись и те, кто заступился за Каменских. Они считают, что образ для шоу девушка подобрала очень эффектный и осуждать ее не за что.

фото: instagram.com/annasedokova/
Тэги:
Анна Седоковазвездный стильНастя Каменских

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Настю Каменских в новом образе перепутали с Анной Седоковой
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