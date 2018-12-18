Настю Каменских в новом образе перепутали с Анной Седоковой

Певица на днях сменила прическу и облачилась в платье с перьями.

В прошлом году Настя Каменских перестала выступать в дуэте с Потапом и занялась сольным творчеством. Она часто дает концерты за границей и не так давно выпустила трек на испанском языке Peligroso. Свою личную жизнь девушка предпочитает не обсуждать. Однако в ее микроблоге часто появляются пикантные снимки, на которых она позирует полуобнаженной. 31-летняя артистка обладает женственными формами, но не все ее поклонники довольны откровенными снимками, поэтому некоторое время назад от нее стали массово отписываться пользователи.

Преданные фанаты все же продолжают следить не только за творчеством Насти, но и за ее публикациями. На днях она поделилась фото и видео со съемок украинской версии проекта X-Factor. В этом году певица стала одним из членов жюри популярного шоу. Для съемок Каменских выбрала платье с перьями пудрового оттенка с глубоким декольте. Также артистка изменила прическу. Она нарастила волосы и осветлила несколько прядей. Поклонники признались, что сначала перепутали певицу с Анной Седоковой. Как известно, бывшая участница группы «ВИА-Гра» тоже обладает соблазнительными формами, которые подчеркивает облегающими нарядами.

«Мне вы раньше больше нравились. Сейчас какая-то искусственная», «Настя, верните свою индивидуальность», «На Седокову стала очень похожа», «Я сначала подумала, что это Седокова», «Реально похожа на Седокову. Настя, вы совсем потеряли себя», — высказали свое мнение подписчики. Певица не стала отвечать на колкие замечания злопыхателей. Нашлись и те, кто заступился за Каменских. Они считают, что образ для шоу девушка подобрала очень эффектный и осуждать ее не за что.