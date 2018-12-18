Виктория Бекхэм потеряла 10,2 млн фунтов из-за проблем с дизайнерским брендом

У бизнеса звезды стало больше убытков, чем в предыдущие годы.

Бывшая солистка Spice girls Виктория Бекхэм переживает не лучшие времена в денежном плане. Ее бизнес терпит убытки, причем все более серьезные. В этом году дизайнерский бренд Бекхэм потерял 10,2 миллиона фунтов стерлингов в год, что на 2 миллиона фунтов больше, чем в 2016 году.

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Несмотря на увеличение убытков с 8,2 млн фунтов стерлингов, общий доход бренда вырос на 17 процентов. Акционеры компании по-прежнему уверены, что бренд, который в сентябре отметил свое десятилетие, будет безубыточным в «среднесрочном периоде».

Как передает Thesun, сейчас у компании хорошие продажи одежды, аксессуаров и очков, что является поводом для оптимизма. При этом у лейбла все равно очень большой долг и могут быть проблемы с выплатой этих денег.