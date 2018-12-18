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Должны отвечать как граждане: Черчесов высказался о Кокорине и Мамаеве

Должны отвечать как граждане: Черчесов высказался о Кокорине и Мамаеве Станислав Черчесов\ Фото: Globallook
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов уверен, то, что случается за полем, вне игры - это личное дело.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал малоприятную историю с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Футболисты отмечали десятилетие дружбы в одном из столичных заведений, когда к ним подошли посетители кофейни. Молодых людей попросили понизить градус вечеринки, осадив шумную компанию. Однако спортсмены не стали мириться с подобным обращением, пустив в ход кулаки, один из подошедших к футболистам получил удар стулом. Позже выяснилось, что потерпевшими оказались двое чиновников. В настоящее время Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗО.

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В свою очередь, Станислав Черчесов высказался о поведении футболистов, заметив, что есть жизнь, а есть спорт. И то, что случается за полем, — это личный вопрос. «Если человек получает красную карточку, это касается футбола. А то, что за полем, — это дело личное. Тогда они должны отвечать как граждане, а не как футболисты», — отметил наставник сборной России по футболу в эфире телеканала «Россия-24».

Говоря о том, смогут ли Кокорин и Мамаев выступать в сборной после освобождения из-под ареста, Черчесов признался, что «очень не любит частицу «бы»».

«Ситуация такова, какова она есть. Она очень неприятная, тем более что касается нашего брата, члена футбольного сообщества. Надо дождаться, чем закончится суд, и постепенно переходить с одного уровня на другой», — приводит «Спорт-экспресс» слова Станислава Черчесова.

Тэги:
Александр КокоринПавел МамаевСтанислав Черчесов

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Должны отвечать как граждане: Черчесов высказался о Кокорине и Мамаеве
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