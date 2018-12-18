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Дочь Маргариты Тереховой ответила на критику из-за сбора денег для легендарной актрисы

Дочь Маргариты Тереховой ответила на критику из-за сбора денег для легендарной актрисы кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра»,
По словам Анны, у их семьи нет спонсоров и благодетелей.

Родные известной актрисы Маргариты Тереховой (миледи Винтер в «Д’Артаньян и три мушкетёра», графиня Диана де Бельфлор в картине «Собака на сене») выступили в телепрограмме с просьбой помочь им материально. У их мамы серьезный диагноз – болезнь Альцгеймера, нужны деньги на лекарства и профессиональный уход. После этого на детей звезды – Анну и Александра, посыпались обвинения в том, что они не в состоянии обеспечить маму или даже хотят нажиться на ее славе. Анна Терехова не стала пускаться в обратные обвинения и оскорбления и разъяснила тот факт, что они согласились принять участие в съемке.

«Мы это сделали для того, чтобы сказать правду. Отвечать на злые, грязные комментарии здесь и в СМИ не считаем нужным, это было и будет, к сожалению. Не верьте. Бог всем судья», — отметила она.
Она призналась, что после их заявления развернулась бурная дискуссия. По ее словам, основная финансовая ответственность по уходу за Маргаритой Борисовной лежит на ней.
«У меня есть только моя работа в Театре. Спонсоров и благодетелей нет, есть помощь театра Моссовета, пенсия мамы, разовая поддержка фонда «Артист». Здоровье моё, к сожалению, в последнее время серьезно пошатнулось. Мы согласились на предложение Первого канала и обратились за помощью. Я не стесняюсь этого, потому что Маргарита Терехова — великая актриса и достойна любви, уважения, памяти и сострадания. Все средства пойдут на лекарства, еду, лечение, зарплату сиделкам», — отметила она.

Женщина не стал комментировать обидные слова, поблагодарив тех, кто откликнулся, сочувствовал, переживал, написал добрые слова и перечислил средства для поддержки их семьи. Анна поделилась, что скоро на экраны выйдет фильм «Миры Маргариты Тереховой», также в печати находится фотоальбом «Жизнь, Кино, Театр», посвященный ей.

«Мама живёт благодаря вашим молитвам, прекрасным словам восхищения и поддержки, вашей памяти и сочувствию. Я убеждена, что все дети должны любить, уважать и помогать своим родителям, здоровым и больным», — подытожила Анна.

Тэги:
актрисаболезнь звездМаргарита Терехова

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Дочь Маргариты Тереховой ответила на критику из-за сбора денег для легендарной актрисы
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