47-летняя Навка в кипенно-белой юбке миди эффектно щегольнула в парке Горького

Татьяна Навка в личном микроблоге поделилась свежим снимком, на котором она позировала с падчерицей Лизой и дочкой Надей Песковой. Примечательно, что олимпийская чемпионка вполне могла бы сойти на ровесницу красавицы-дочки Дмитрия Пескова. В свои 47 лет фигуристка может похвастаться моложавой внешностью и стройностью.

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Татьяна щегольнула в парке Горького в модном кипенно-белом костюмчике с ветровкой на молнии, черном контрастном топе и струящейся юбке миди. Изюминкой образа стали спортивные сандалии на липучке. А волосы фигуристка собрала в хвост, не забыв о естественном легком макияже. Правда, некоторые поклонники заподозрили Навку в том, что она немного скорректировала свое фото, как это делают блогеры.