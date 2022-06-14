«Открыли сезон»: Подольская в платье-рубашке и без макияжа пожарила шашлык на мангале

Наталья Подольская уже давно строит карьеру певицы. Она смогла не только обрести популярность, но и стать женой Владимира Преснякова. Супруги зачастую вместе выходят в свет и даже поют в дуэте.

При этом они также растят сыновей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана. Жена артиста также любит сама заниматься домашними делами, но не скрывает, что пользуется услугами няни.

В последнее время Подольская часто появлялась на красных дорожках и вечеринках. Каждый раз она до мелочей продумывала свой образ. На этот раз певица провела вечер дома.

Она предстала без макияжа, а волосы присобрала в гульку. При этом Наталья облачилась в платье-рубашку оверсайз розового цвета и нюдовое платье с кружевами.

Артистка вышла на задний двор и пожарила шашлык из индейки. Рядом с ней был старший сын, который выпрашивал у мамы любимое блюдо — макароны.

«Открыли сезон», — похвасталась певица. «Коротко о прошедших выходных: вкусно, весело, по-семейному и с детьми! Обожаю такие наши посиделки. А шашлык из индейки был просто великолепный. Сочный, нежный, при этом очень легкий», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка без макияжа. Многие отметили, что она похорошела. Другие оценили ее умение готовить.

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