Какая красавица! Мама Харламова в салатовом купальнике с рюшами предстала на пляже в Турции

Говорят, что мужчины выбирают себе жен похожими на матерей. Однако это выражение мало сопоставимо с последней женой Гарика Харламова Кристиной Асмус.

Актриса хоть и обладает привлекательной внешностью, все-таки мало похожа на статную высокую маму комика.

Наталья Харламова, будучи на отдыхе в Турции, поделилась в соцсетях пляжными кадрами. На фото она предстает в модном салатовом купальнике с рюшами, восхищая публику красотой и стройной фигурой.

Фолловеры писали Наталье Харламовой, что хотели бы так же выглядеть в ее возрасте.

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