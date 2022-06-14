Весь в маму: Равшана Куркова запечатлелась с подросшим сыном в домашней обстановке

Равшана Куркова является одной из самых известных актрис в России. В ее копилке десятки ярких ролей. Она снималась в картинах: «Мамы», «А у нас во дворе», «Балканский рубеж», «Чернобыль».

Равшана часто удивляла поклонников своим моложавым видом и стройной фигурой. Ко всему прочему, она предпочитает скрывать личную жизнь.

Поэтому Куркова смогла почти год скрывать, что стала мамой. Она представила поклонникам сына Гаспара, отцом которого является бизнесмен Сергей Амарян.

Со временем актриса стала брать его с собой на съемки. На этот раз она поделилась трогательными кадрами с малышом. Равшана в шелковой пижамке и без макияжа сидела на полу и била палочками в барабан.

Гаспар заливался смехом. Он уже уверенно стоит на ногах. Малыш предстал в брюках салатового цвета и футболке. Он тоже пытался играть на музыкальном инструменте.

Поклонники поразились тому, как вырос сын артистки. Многие также отметили, что Куркова похорошела. «Маленькое чудо», «Улыбка, глаза — все ваше», «Сладкий какой парень», «Так подрос», «Светловолосый такой», «Ой, какой он милашик», «У вас чудесный сын», «Какой вечер, какая музыка! Артист растет», — прокомментировали кадры подписчики.

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