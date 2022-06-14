Агата Муцениеце в суде доказала, что у нее не было романа с Климом Шипенко

Год назад один из журналов опубликовал информацию о том, что Агата Муцениеце якобы завела роман с женатым режиссером Климом Шипенко. И даже показал кадры с людьми со спины, которые напоминали знаменитостей.

Агата Муцениеце вначале на словах отбивалась от хейтеров, которые тут же стали заваливать ее гневными комментариями, а потом просто обратилась в суд.

«Я как придерживалась своих принципов, так и буду придерживаться. Я никогда не буду заводить отношения с женатыми мужчинами. Я уважаю жен, потому что сама была женой», — говорила Муцениеце.

Теперь в официальном аккаунте издания «СтарХит» в социальных сетях можно увидеть опровержение вышедшей ранее статьи, что означает одно — проведена экспертиза, и на видео действительно не Агата Муцениеце и Клим Шипенко. Написанное — ложь.

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